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Алексей Мухин: Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе искусственно политизируется Западом
Острота нынешнего кризиса очень хорошо показывает и иллюстрирует те слабые места, которые существуют в европейской системе пресловутых западных ценностей. Т.е., если происходит вот такая эскалация, права человека просто идут побоку. Если есть угроза, что события будут развиваться не по сценарию, прописанному западными авторами, то моментально подтягиваются войска и тяжелая техника, как мы видим на границе Польши. И речь уже идет не о гуманитарной катастрофе, а о жизни и смерти людей. Таким мнением об искусственной политизации Западом ситуации на белорусско-польской границе поделился с нашим телеканалом генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия):
Ситуация с условными белорусскими мигрантами, которые приходят туда из Ирака, из Афганистана и так далее, она искусственно политизируется. Потому что у коллективного Запада, в частности, у ЕС есть определенный счет к Александру Лукашенко, который выиграл выборы, но не дал произвести государственный переворот. И все те люди в Польше, Литве и той же Германии испытали чувство дискомфорта, что не удалось то, что они задумали, несмотря на усилия с их стороны. Вот такое высокомерие, к сожалению, еще не раз сыграет с нашими западными партнерами злую шутку. Подобного рода события очень хорошо иллюстрируют, что наши западные коллеги находятся в состоянии аффекта из-за того, что до этого они мало обращали внимание на реальное положение дел, находясь во власти своих собственных стереотипов и представлений, как должно быть. Жизнь все расставила по своим местам, в том числе и в ходе этого белорусско-польского кризиса.
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