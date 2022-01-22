Алексей Талай встретился с сотрудниками СК и их семьями

Паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию Алексей Талай встретился в Минске с сотрудниками Следственного комитета и их семьями. Это не первый подобный форум для работников этого ведомства.



Следователи осознанно и с большой ответственностью подходят к изменениям, изложенным в проекте Конституции, понимая, что совместными усилиями создается один из ключевых элементов фундамента дальнейшего развития Беларуси.