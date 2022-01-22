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Алексей Талай встретился с сотрудниками СК и их семьями
Паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию Алексей Талай встретился в Минске с сотрудниками Следственного комитета и их семьями. Это не первый подобный форум для работников этого ведомства.
Следователи осознанно и с большой ответственностью подходят к изменениям, изложенным в проекте Конституции, понимая, что совместными усилиями создается один из ключевых элементов фундамента дальнейшего развития Беларуси.
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