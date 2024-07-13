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Сначала Алексей Тютюнков изучал боевые подвиги своих дедов, а теперь исследует военные архивы и участвует в поисковых мероприятиях
Кандидат исторических наук Алексей Тютюнков изучал боевые подвиги своих дедов. Один из них прошел всю войну, закончив ее в Праге, а второй погиб под Могилевом на 28-й день. Неизвестно до сих пор, где он захоронен сейчас. Постепенно Алексей стал интересоваться боевой историей родного края. Сегодня он один из тех, кто изучает военные архивы Могилева и участвует в поисковых мероприятиях.
В Могилеве в первые дни войны собрался достаточно большой милицейский гарнизон - около 1,5 тыс. человек. Эти цифры подтверждаются архивными источниками. Это были милиционеры, которые эвакуировались из уже захваченных территорий. Около 800 человек были направлены в состав народного ополчения, то есть непосредственно с оружием в руках защищать город от немецко-фашистских захватчиков. Остальные выполняли несколько функций: охрана порядка государственных объектов, оказание помощи в эвакуации, строительстве оборонительных сооружений, борьба с диверсантами.
Батальон милиции для обороны города был сформирован 1июля1941 года. В него входили милиционеры Могилева, курсанты Минской и Гродненской школ милиции.
Смотрите фильм"Жизнь после смерти: последний бой батальона Владимирова" ЗДЕСЬ
Агентство теленовостей подготовило фильм, посвященный милицейскому батальону Владимирова, который в июле 1941 года вместе с красноармейцами оборонял подступы к Могилеву. Вместе с горожанами противостоять немецко-фашистским захватчикам готовились и милиционеры, в том числе и молодые курсанты. Ценой собственной жизни защитники до конца обороняли рубеж.
Смотрите фильм "Жизнь после смерти: последний бой батальона Владимирова" в день исторической битвы - первого крупного сражения милиционеров - 13 июля.
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