Сначала Алексей Тютюнков изучал боевые подвиги своих дедов, а теперь исследует военные архивы и участвует в поисковых мероприятиях

В Могилеве в первые дни войны собрался достаточно большой милицейский гарнизон - около 1,5 тыс. человек. Эти цифры подтверждаются архивными источниками. Это были милиционеры, которые эвакуировались из уже захваченных территорий. Около 800 человек были направлены в состав народного ополчения, то есть непосредственно с оружием в руках защищать город от немецко-фашистских захватчиков. Остальные выполняли несколько функций: охрана порядка государственных объектов, оказание помощи в эвакуации, строительстве оборонительных сооружений, борьба с диверсантами.

Алексей Тютюнков, начальник отдела организации научной международной и издательской деятельности Могилевского института МВД Беларуси, кандидат исторических наук