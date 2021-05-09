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Алексей Ягудин о своих родных, прошедших через блокаду Ленинграда

Война оставила след в памяти каждой семьи. Очень многим довелось пережить жестокость, страх и потерю близких в то время. Историю своих родных, которые прошли через блокаду Ленинграда, нам рассказал и

заслуженный мастер спорта, фигурист Алексей Ягудин:

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