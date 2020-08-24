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Алексей Якубин о возросшем вмешательстве во внутренние дела Беларуси со стороны балтийских стран и Польши
Возросшее вмешательство во внутренние дела Беларуси со стороны балтийских стран и Польши вызвано в том числе и накопившимися внутренними проблемами соседних государств. Таким мнением поделился украинский политолог Алексей Якубин.
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