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Алексей Якубин о возросшем вмешательстве во внутренние дела Беларуси со стороны балтийских стран и Польши

Возросшее вмешательство во внутренние дела Беларуси со стороны балтийских стран и Польши вызвано в том числе и накопившимися внутренними проблемами соседних государств. Таким мнением поделился украинский политолог Алексей Якубин.

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