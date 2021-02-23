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Алена Ланская - гость проекта "Скажинемолчи"

Свобода слова покинула чат: почему Инстаграм "выбрасывает" за неугодное мнение и из-за сомнительных жалоб удаляет аккаунты? Буллинг в сети обсуждали в студии проекта "Скажинемолчи". Стоит ли противостоять цифровой цензуре и кто стоит за "интернет-шалостями" - свои мнением и историей из личного архива в эфире "Беларусь 1" поделилась Алена Ланская. Кроме работы на большой сцене, заслуженная артистка Беларуси известна и своей гражданской позицией.

Для тех, кто пропустил выпуск, напомним, у проекта "Скажинемолчи" есть свой телеграм-канал. Там можно оставлять комментарии и предлагать темы для обсуждения в эфире.

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