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Алесь Карлюкевич о том, где заканчивается литературный вымысел и начинается гражданская ответственность

Подлинное понятие о патриотизме и любви к Родине формируется с рождения. И здесь в ответе все: государство, семья, учителя и даже писатели. Мало просто читать, важно, что ты читаешь.

В Союзе писателей Беларуси сменился председатель. Ответственный пост занял главный редактор и директор издательского дома "Звязда" Алесь Карлюкевич. Где заканчивается литературный вымысел и начинается гражданская ответственность? Об этом и не только поговорили с новым председателем во время работы XXIX Минской международной книжной выставки-ярмарки.


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