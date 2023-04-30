Алешко об акции в Хатыни: "Тысяча деревьев памяти" символизирует наше общее стремление к миру

Трудовая акция "Тысяча деревьев памяти" прошла в мемориальном комплексе "Хатынь", пишет sb.by. В мероприятии приняли участие свыше 100 артистов эстрады, по примеру Главы государства высадивших в месте памяти молодые деревья. Певица Виктория Алешко призналась, что проигнорировать подобное событие она просто не могла: "Безусловно, это важно для меня как для человека, который хочет, чтобы сохранялся мир в нашей прекрасной стране, да и вообще по всей Земле. Это не просто слова. Глядя на соседние страны, конечно, становится жутко. И если ты здравомыслящий человек, ты не хочешь подобного ни себе, ни своим детям".

"Эта акция, которая прошла сегодня в Хатыни, этом священном для нас месте, направлена на то, чтобы вновь обратить внимание на проблемы войны и мира. Скажу по-простому: хочется спокойной жизни. Вспоминая каждый раз о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны, как это было страшно, не хочется, чтобы это повторилось, чтобы такое произошло с нами… Хочется чтобы люди наконец-то задумались о том, что все это не шутки, не компьютерные игры, в которых можно сохраняться. Нет, нельзя, и у нас не восемнадцать жизней", - отметила Виктория Алешко.