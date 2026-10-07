Алесин: Беларусь - не случайная площадка антитеррористического форума

Беларусь неслучайно стала площадкой международного форума по борьбе с терроризмом. Опыт белорусских спецслужб и их участие в международных антитеррористических учениях получили высокую оценку со стороны партнеров. Мнение эксперта.

Александр Алесин, независимый военный аналитик:

"Прежде всего хочу сказать, что форум в Минске не случаен. Это дань высокой подготовке наших антитеррористических органов и специальных подразделений, которые имеют специальный опыт борьбы с террористическими проявлениями и всякими диверсионными угрозами. Хотя это широко освещается в прессе, это дело специальных служб, но я могу сказать, что белорусские спецслужбы разных министерств и ведомств великолепно себя проявили в борьбе с проявлениями терроризма. Точно так же они хорошо себя проявили на международных учениях, посвященных борьбе с террористическими проявлениями, которые периодически происходят в различных странах - участниках ШОС и других государствах. Поэтому признание наших высоких заслуг неслучайно".