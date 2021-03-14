А. Высоцкая об экспериментах, которые могут улучшить жизнь миллионов пациентов

Мы сегодня уже говорили о наших IT-технологиях. Но давайте не забывать и об ученых. Обратимся сейчас к теме научных разработок, тем более, есть что обсудить: белорусские ученые проводят испытания уникального биочипа. В идеале это миниатюрное устройство в перспективе сможет сообщать врачам о малейших нарушениях работы центральной нервной системы и даже о вторжении в организм опасных вирусов.



Ученые работают над универсальным покрытием биочипа, которое позволит маленькому устройству работать внутри человека и оперативно предлагать способы лечения различных недугов. Об экспериментах, которые могут улучшить жизнь миллионов пациентов, - репортаж Алеси Высоцкой.





Белое устройство, по сути, это камера для эксперимента. Биочип сложно рассмотреть глазами

Датчики сигнализируют, как культура клеток реагирует на какое-либо воздействие. Ученые могут смоделировать ситуации, когда, скажем, человек, подхватывает вирус или получает инфаркт.

Светлана Пашкевич, завлабораторией Института физиологии НАН Беларуси:

"Для того, чтобы смоделировать процессы, мы создаем искусственные участки головного мозга. Разрабатываются специальные устройства - биочипы. Они направлены на то, чтобы моделировать общение между нейронами. Считывают электрическую активность, сохраняют, передают на датчики. Датчики находятся вовне. И если создать периферийное устройство человечеству уже удалось, то самым сложным оказалось сделать этот чип, чтобы он жил в мозгу и не вызывал повреждений".



То самое покрытие, которое не будет отторгаться организмом и позволит биочипу работать внутри человека, ищут наши ученые. Биочип в целом - одна из интереснейших разработок для изучения нейронных сетей, функций головного мозга. Результаты экспериментов могут впоследствии создавать новые подходы к лечению и восстановлению структур мозга.

Светлана Пашкевич, завлабораторией Института физиологии НАН Беларуси:

"Одно из направлений, которое самое перспективное в мире, и это исследуется под руководством нашего директора и коллектива из кафедры БГУ биофизики - это графен. Графеновые покрытия делает Институт ядерных исследований БГУ. Графен обладает хорошей электропроводностью. И такие датчики могут быть биосовместимые".



В Институте физиологии разработан также биопринтер, на котором можно печатать кусочки ткани, в том числе и определенные участки мозга

Это технология 4D-печати, которую презентуют на Всемирной выставке в Дубае. Ожидается, в октябре она станет масштабной площадкой для демонстрации новейших научно-технических достижений, а также культуры, истории и традиций всего мира. В проекте уже 192 страны. И для каждой из них этот проект - вопрос имиджа.

Наши ученые ведут ряд работ, которые так или иначе касаются и коронавируса. Так, результаты экспериментов Жанны Гладковой в идеале смогут помочь противостоять таким последствиям после тяжелого течения COVID, как проблемы с суставами, с сердцем и даже болезни Паркинсона, Альцгеймера.

Нарушение метаболизма гиалуроновой кислоты приводит к раздражительности, тревожности, нарушается память

Дмитрий Токальчик изучает один предполагаемых механизмов развития вирусных заболеваний - нарушение метаболизма кислоты, которая у женщин ассоциируется с молодостью и отсутствием морщин. В установке – тонкий срез гипокампа – это часть обонятельного мозга.

Дмитрий Токальчик , научный сотрудник Института физиологии НАН Беларуси:

"Наша гипотеза - COVID-19 завязан на метаболизме гиалуроновой кислоты. Это один из компонентов внеклеточной среды, который включается в образовании такого эффекта, как матовое стекло. Этот эффект проявляется на компьютерных томограммах людей, заболевших ковидной пневмонией".

Ученые заметили - нарушение метаболизма гиалуроновой кислоты приводит к раздражительности, тревожности, нарушается память. Эти знания могут стать основой для разработки методов ранней диагностики коронавирусной инфекции.

Изучается влияние гипоксии - недостатка кислорода

Особенно, когда человек не замечает сильной одышки или других симптомов, а в организме уже страдают ткани – главные потребители кислорода: головной и спинной мозг, сердце, печень и почки. И как при таких сложных состояниях в силах могут помочь стволовые клетки.