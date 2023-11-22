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Алейник: 2023 год выдался крайне сложным и напряженным для ОДКБ
2023 год выдался крайне сложным и напряженным и для ОДКБ. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Беларуси Сергей Алейник на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - участников ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.
Открывая заседание, Сергей Алейник отметил, что, в отличие от погоды за окном, атмосфера встречи дружеская и теплая, что всегда считалось визитной карточкой мероприятий ОДКБ.
"Этот год выдался крайне сложным и напряженным и для ОДКБ, и для ее государств-членов, и для белорусского председательства в организации. Мы приняли его в период системного кризиса международных отношений и беспрецедентного обострения военно-политической ситуации на евразийском континенте", - сказал министр.
Тем не менее, обратил внимание Сергей Алейник, члены ОДКБ провели практически все запланированные на год мероприятия.
"Мы подошли к сегодняшнему заседанию с солидным багажом проведенных мероприятий, подготовленных документов и планов на перспективу. Уверен, что сейчас мы сможем как всегда доверительно и открыто обменяться мнениями о ситуации в регионе и мире, подписать согласованные документы, большинство из которых затем ляжет на стол членов Совета коллективной безопасности", - добавил Сергей Алейник.
Фото:Максима Гучека
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