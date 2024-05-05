Алейник: Литва готовит боевиков для свержения законной власти в Беларуси

Информация, которой мы владеем, которую мы довели в том числе по дипломатическим каналам, свидетельствует о том, что литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь и использование террористических, экстремистских видов деятельности в отношении нашей страны. Они должны четко осознавать, что любое пересечение красных линий в этой части будет сопряжено с ответственностью, в том числе с их ответственностью за ту помощь, финансирование, поддержку, которую они оказывают этим военным формированиям.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси