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Алейник: Литва готовит боевиков для свержения законной власти в Беларуси
Власти Литвы оказывают поддержку, в том числе финансовую, околовоенным формированиям на своей территории, которые ставят целью свержение законной власти в Беларуси. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел нашей страны. Сергей Алейник особо подчеркнул, что Вильнюсу следует перестать поддерживать экстремистов, выступающих против белорусских властей: это может иметь эффект бумеранга.
Информация, которой мы владеем, которую мы довели в том числе по дипломатическим каналам, свидетельствует о том, что литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь и использование террористических, экстремистских видов деятельности в отношении нашей страны. Они должны четко осознавать, что любое пересечение красных линий в этой части будет сопряжено с ответственностью, в том числе с их ответственностью за ту помощь, финансирование, поддержку, которую они оказывают этим военным формированиям.
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель ранее говорил, что в Литве, Польше и Украине насчитывается около 50 иностранных фондов, финансирующих как продвижение политики "мягкой силы" в отношении нашей страны, так и радикальные варианты смены власти в республике. Более того, белорусские силовики предотвратили серию ударов беспилотниками по объектам в Минске и пригороду. По данным КГБ, удары планировались боевыми дронами с территории Литвы.
Градус враждебности НАТО на белорусском направлении растет. Началась очередная информационная атака. Так, итальянская газета Repubblica со ссылкой на источники в руководстве альянса, пишет, что НАТО может вмешаться в войну в Украине, если в конфликт на стороне России будет вовлечена Беларусь, либо Россия атакует страны Балтии, Польшу или Молдову.
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