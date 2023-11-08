Алейник: Минск и Анкара нацелены на активное развитие торгово-экономических отношений

С удовлетворением хотел бы констатировать, что между бизнесом обеих стран поддерживаются устойчивые связи, имеется хорошая основа для дальнейшего развития делового взаимодействия не только на межправительственном и межведомственном уровне, но и на уровне межрегионального сотрудничества. С целью наращивания товарооборота продовольственными товарами в рамках Межправкомиссии достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси