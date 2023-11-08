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Алейник: Минск и Анкара нацелены на активное развитие торгово-экономических отношений
Минск и Анкара нацелены на активное развитие торгово-экономических отношений. Такое заявления сделал глава белорусского МИДа в ходе заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. По словам дипломата, в условиях западных санкций первостепенный интерес для Беларуси представляет доставка товаров в Турцию, а также через Турцию в третьи страны и страны Глобального Юга.
С удовлетворением хотел бы констатировать, что между бизнесом обеих стран поддерживаются устойчивые связи, имеется хорошая основа для дальнейшего развития делового взаимодействия не только на межправительственном и межведомственном уровне, но и на уровне межрегионального сотрудничества. С целью наращивания товарооборота продовольственными товарами в рамках Межправкомиссии достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в сфере сельского хозяйства.
Сергей Алейник также отметил, что сегодня Беларусь готова предложить турецким партнерам площадки для реализации выгодных перспективных проектов и предоставить преференции в свободных экономических зонах Беларуси. Особый льготный режим готовы предложить в индустриальном парке “Великий камень”.
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