Алейник: Мы предложили начать глобальный диалог по безопасности в духе Сан-Франциско

Минск в эти дни принимает международную конференцию высокого уровня по евразийской безопасности. На представительный форум прибыли сотни экспертов и политиков из более трех десятков стран мира. Дипломаты с белорусской трибуны отмечают, что именно государства НАТО во главе с Вашингтоном спровоцировали серьезнейший кризис безопасности на европейском континенте. Но геополитический расклад сил меняется и не в пользу коллективного Запада. За восстановление цивилизованного диалога между Западом и Востоком выступает и европейский "голос разума". Но определенная часть Запада не готова к честной конкуренции и не желает выработать единую систему безопасности. Почему - знает Евгений Горин.

Евразийская безопасность: глобальное обсуждение проблем и их решений

Принципы формирования пространства общей безопасности в Евразии. Так кратко можно было бы обозначить основную тему открывшейся в Минске международной конференции. Впрочем, в реальности она гораздо шире. Ведь принципы, по которым выстраивалась система международных отношений последние полвека, разрушаются.

Это очевидно уже всем. Именно поэтому форум в Минске собрал такое представительное экспертное сообщество - от Китая до Великобритании, от США до Ирана. И, разумеется, от России до стран Евросоюза.

Приветствие участникам конференции направил глава государства. Вообще идею о проведение подобной площадки Александр Лукашенко озвучил в ноябре 2022 года на саммите ОДКБ в Ереване.

В свете происходящего в мире, когда экономические конфликты начали сменяться боевыми, откладывать вопрос о формировании архитектуры безопасности нельзя.

Все еще надеюсь на достижение компромиссов. Мы предложили, обращаясь к опыту согласования Устава ООН, начать глобальный диалог по безопасности в духе Сан-Франциско. Ведь именно на той конференции государства смогли оставить свои разногласия и сесть за стол переговоров во имя общих идеалов и мирного существования наций. Если Запад сейчас не готов вести разговор об общей безопасности, а только своей, то мы исходим из того, что такое время рано или поздно придет. А готовых рецептов для формирования моделей евразийской безопасности сегодня нет ни у кого, но в этом и задача конференции - предложить если не концепцию, то хотя бы элементы модели, которые в дальнейшем могли бы использовать политики. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

В ЕС некоторые чиновники оценивают уровень глобальной безопасности как ужасный

Очень интересно и обнадеживающе прозвучало мнение одной из сторон ЕС. Во-первых, это оценка глобальной безопасности как самое ужасное с момента окончания Второй мировой. Во-вторых, печальная характеристика европейской экономики - она теряет конкретность. По ВВП ЕС опередил Китай. Впервые. Почему это произошло? Жесткий разрыв связей с Востоком, Евразией. И тут же вывод: а ведь нам предначертано работать вместе (это простая география). Прозвучало предложение остановить боевые действия, восстановить диалог между Западом и Востоком. Но вот насколько быстро это намерение может быть реализовано - вопрос.

Р. Саква: Политика холодной войны продолжается Западом

Мы видим, что политика холодной войны все еще продолжается. Западная политическая модель не приветствует даже не то что альтернативные союзы, а любую форму иного, отличного от их, взаимодействия. Даже на Западе мы видим, что растет напряжение между Вашингтоном и европейскими странами. К тому же и в самих США, и в Великобритании растут сомнения о правильности выбранного пути в политике. Но беда в том, что в обществе не хватает дискуссии об этом, эти проблемы никто не обсуждает. И это тревожит. Ричард Саква, профессор кентского университета (Великобритания)

Однополярный мир - игра в одни ворота

Теперь о причинах негативного тренда, о разрушении некогда сложившейся системы безопасности. Когда мир стал однополярным, стала иметь место игра в одни ворота. Это когда кто-то выстраивает свою безопасность за счет других. Даже вернее - путем дестабилизации других, сдерживания их развития, сталкивания их лбами. Это сыграло плохую службу для всех. Страховочные механизмы разрешения конфликтов перестали работать. И вопрос безопасности не только тема для нашего региона или Евразии, но и для мира в целом.

Ло Ши Сюн: Мир вступает в невиданные за столетия преобразования

В настоящее время мир вступает в новый период потрясений и преобразований. Невиданные за столетия перемены ускоренно эволюционируют. Мир и развитие по-прежнему остаются лейтмотивом эпохи. Построение безопасного мира отвечает глубинным чаяниям народов, являясь общей ответственностью стран мира, а также это правильное направление развития эпохи. Ло Ши Сюн, временный поверенный в делах КНР в Беларуси

Более того, стоит вопрос, как дальше встраивать политику в глобальном смысле, потому что она наталкивается на ожесточенное сопротивление США и их сателлитов. Навязываются односторонние правила игры, что и спровоцировало серьезный кризис безопасности в европейском регионе. А отработка сценариев с применением ядерного оружия НАТО и вовсе ставит крест на поиске нового языка дипломатии. Ведь параллельно нагнетается ситуация вокруг Тайваня, некоторых стран СНГ, Кавказа, Африки. А если вспомнить попытки США урегулировать кризис в Ираке или Афганистане, то это очень плохой звоночек. Там все в итоге пришло к полной катастрофе.

Беларусь же в данном случае, как и всегда, настаивает на соблюдении принципов мира, дипломатии и добрососедства - надо идти в этих направлениях.

Г. Меттан: Это первая подобная встреча за долгое время на таком высоком уровне

Эта первая подобная встреча за долгое время на таком высоком уровне. Собрались международные эксперты, министры, руководители организаций. Символично, что подобная конференция проходит в Минске. Ведь ваша страна всегда выступает за строительство мостов между странами. Вспомните Минские соглашения в 2015 году. Это происходило здесь, первые переговоры в прошлом году тоже проходили в Беларуси. Так что мероприятие - логичное продолжение белорусской приверженности миру и диалогу. Ги Меттан, депутат кантонального парламента Женевы (Швейцария)

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