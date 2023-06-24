Алейник о контактах с Европой: Разговаривать нужно всегда и везде, нет альтернативы диалогу

"Я считаю, что разговаривать нужно всегда и везде. Потому что нет альтернативы диалогу. При отсутствии диалога конфронтация будет только усиливаться, приобретать еще более изощренные формы. Мы, конечно, должны прилагать усилия. Мы на то и работаем на дипломатической службе для того, чтобы все-таки выстраивать каналы для коммуникации и продвигать позитивную повестку там, где это возможно. Там, где это невозможно, мы, естественно, вынуждены реагировать и принимать меры, которые соответствуют нашим коренным национальным интересам, которые обеспечивают защиту суверенитета и независимости нашего государства", - отметил Сергей Алейник.