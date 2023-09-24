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Алейник: ООН должна не ждать, а действовать
Добиться результатов можно лишь работая сообща. Таков лейтмотив выступления главы белорусской делегации на Генассамблее ООН. С высокой трибуны министр иностранных дел Сергей Алейник указал, что набирающая обороты политизация крупнейшей в мире организации дискредитирует ее в глазах простых людей. Попытки отдельных стран превратить ООН в инструмент своей внешней политики разрушают мировой порядок. А односторонние меры принуждения, введенные Западом прямо или косвенно практически против всех государств остального мира, должны быть немедленно отменены.
Где здравый смысл всем нам особенно нужен, так это в нахождении путей разрешения глобального продовольственного кризиса. Это противоречие является результатом односторонних незаконных санкций, которые западные государства вводят в нарушение Устава ООН против неугодных им стран или в целях получения преимуществ в конкурентной экономической борьбе. Санкции, в свою очередь, ограничивают возможности по экспорту удобрений, продовольствия в развивающиеся государства, которые более всего в них нуждаются. Следовательно, глобальный продовольственный кризис является рукотворным, а не системным. Как таковой его легко разрешить - необходимо всего лишь устранить незаконные барьеры. Страны, поставившие преграды, должны их убрать.
На основе данных ООН, почти полное исключение Беларуси из перечня поставщиков калия в 2022 году привело к падению урожая зерна в Африке на 17%. В этом году поставки в этот регион оказались полностью парализованными из-за действий Литвы. Беларусь переориентировала свои поставки. Наши удобрения востребованы и быстро нашли рынки сбыта.
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