Алейник: ООН должна не ждать, а действовать

Где здравый смысл всем нам особенно нужен, так это в нахождении путей разрешения глобального продовольственного кризиса. Это противоречие является результатом односторонних незаконных санкций, которые западные государства вводят в нарушение Устава ООН против неугодных им стран или в целях получения преимуществ в конкурентной экономической борьбе. Санкции, в свою очередь, ограничивают возможности по экспорту удобрений, продовольствия в развивающиеся государства, которые более всего в них нуждаются. Следовательно, глобальный продовольственный кризис является рукотворным, а не системным. Как таковой его легко разрешить - необходимо всего лишь устранить незаконные барьеры. Страны, поставившие преграды, должны их убрать.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси