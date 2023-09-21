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Алейник: Полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в "пособничестве агрессии"
Переписывание базовых принципов международного права под себя и игнорирование законных интересов большинства членов мирового сообщества привели к высочайшей степени поляризации в мире в целом и в нашем регионе в частности. Такое заявление сделал министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во время выступления на Совете Безопасности ООН. Беларусь с большой настороженностью наблюдает за ростом военных потенциалов и гонкой вооружений в соседних с нами странах.
Все инициативы Беларуси по уменьшению конфронтации, восстановлению доверия и укреплению региональной безопасности, которые мы предлагали в прошлые годы, остались без ответа. На это почему-то смотрели свысока. В результате в Европейском регионе с новой силой полыхнул конфликт в Украине, а весь мир получил тяжелые последствия в виде экономических, продовольственных и энергетических кризисов.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что именно в Беларуси были подписаны Минские договоренности, положившие начало мирному процессу по Украине, и комплекс мер по их выполнению, получивший одобрение Совбеза ООН. Алейник назвал "полным абсурдом" обвинения Минска в "пособничестве агрессии" в связи с конфликтом в Украине.
С конца февраля 2022 года в Беларусь прибыло порядка 120 тысяч украинских беженцев. Это почти 1,5 процента населения нашей страны! Как вы думаете, чувствуя от нас агрессию, эти люди бы прибывали добровольно в Беларусь? Ответ очевиден и логичен. Напомню, что наша страна несет эту нагрузку самостоятельно. Вместо содействия мы получаем лишь незаконные санкции с Запада.
Сергей Алейник заверил, что Минск официально пригласил Генерального секретаря ООН посетить Беларусь с визитом лично либо направить своих представителей для изучения ситуации на месте. Наши границы открыты, и мы открыты к конструктивному сотрудничеству, отметил министр. И подчеркнул, что разрешение конфликта неизбежно, и завершится он за столом переговоров. Минск приветствует появление все большего количества стран, которые предлагают разумные мирные инициативы. Беларусь готова внести свой вклад в достижение долгосрочного и устойчивого мира в регионе.
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