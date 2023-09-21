Алейник: Полным абсурдом выглядят обвинения Беларуси в "пособничестве агрессии"

С конца февраля 2022 года в Беларусь прибыло порядка 120 тысяч украинских беженцев. Это почти 1,5 процента населения нашей страны! Как вы думаете, чувствуя от нас агрессию, эти люди бы прибывали добровольно в Беларусь? Ответ очевиден и логичен. Напомню, что наша страна несет эту нагрузку самостоятельно. Вместо содействия мы получаем лишь незаконные санкции с Запада.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси