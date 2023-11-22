Алейник: Продолжается целенаправленное разрушение архитектуры евразийской безопасности

В глобальном плане это обусловлено системным кризисом международных отношений и неизбежной трансформацией старого миропорядка. К большому сожалению, продолжает целенаправленно разрушаться архитектура евразийской безопасности, девальвироваться механизмы разоружения и контроля над вооружениями. На западном фланге идет непропорциональное и необоснованное наращивание военных потенциалов стран - членов НАТО, которые в принципе и так защищены своим членством в блоке. Кратно увеличиваются военные бюджеты, численность вооруженных сил и их концентрация у наших границ. Проводится большое количество учений, в том числе в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ. При этом максимально снижается транспарентность, хотя мы со своей стороны стараемся демонстрировать открытость.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси