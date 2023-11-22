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Алейник: Продолжается целенаправленное разрушение архитектуры евразийской безопасности

Центр притяжения и площадка для международного диалога - Минск. В столице состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Во время заседания состоялся обстоятельный и доверительный диалог о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ и в прилегающих зонах, динамике ее развития и влиянии на безопасность стран членов организации. Глава белорусского МИДа подчеркнул - ситуация в сфере международной и региональной безопасности, к сожалению, продолжает ухудшаться.

В глобальном плане это обусловлено системным кризисом международных отношений и неизбежной трансформацией старого миропорядка. К большому сожалению, продолжает целенаправленно разрушаться архитектура евразийской безопасности, девальвироваться механизмы разоружения и контроля над вооружениями. На западном фланге идет непропорциональное и необоснованное наращивание военных потенциалов стран - членов НАТО, которые в принципе и так защищены своим членством в блоке. Кратно увеличиваются военные бюджеты, численность вооруженных сил и их концентрация у наших границ. Проводится большое количество учений, в том числе в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ. При этом максимально снижается транспарентность, хотя мы со своей стороны стараемся демонстрировать открытость.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Главы внешнеполитических ведомств стран ОДКБ приняли заявление об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства. Кроме того, подписано совместное решение Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности о перечне дополнительных мер государств - членов ОДКБ, направленных на обеспечение информационной безопасностиорганизации.

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