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Алейник: Продолжается целенаправленное разрушение архитектуры евразийской безопасности
Центр притяжения и площадка для международного диалога - Минск. В столице состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Во время заседания состоялся обстоятельный и доверительный диалог о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ и в прилегающих зонах, динамике ее развития и влиянии на безопасность стран членов организации. Глава белорусского МИДа подчеркнул - ситуация в сфере международной и региональной безопасности, к сожалению, продолжает ухудшаться.
В глобальном плане это обусловлено системным кризисом международных отношений и неизбежной трансформацией старого миропорядка. К большому сожалению, продолжает целенаправленно разрушаться архитектура евразийской безопасности, девальвироваться механизмы разоружения и контроля над вооружениями. На западном фланге идет непропорциональное и необоснованное наращивание военных потенциалов стран - членов НАТО, которые в принципе и так защищены своим членством в блоке. Кратно увеличиваются военные бюджеты, численность вооруженных сил и их концентрация у наших границ. Проводится большое количество учений, в том числе в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ. При этом максимально снижается транспарентность, хотя мы со своей стороны стараемся демонстрировать открытость.
Главы внешнеполитических ведомств стран ОДКБ приняли заявление об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства. Кроме того, подписано совместное решение Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности о перечне дополнительных мер государств - членов ОДКБ, направленных на обеспечение информационной безопасностиорганизации.
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