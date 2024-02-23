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Алейник: Рассчитываем, что все договоренности с Зимбабве будут реализованы
Сегодня в рамках визита в Хараре министр иностранных дел Беларуси был принят Президентом Республики Зимбабве. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии межгосударственных контактов. Сергей Алейник передал главе зимбабвийского государства послание Президента Республики Беларусь, посвященное подготовке и наполнению ответного визита Эммерсона Мнангагвы в Минск. Президент Зимбабве, в свою очередь, передал наилучшие пожелания своему коллеге и другу - Президенту Беларуси - и еще раз подтвердил готовность посетить нашу страну в ближайшее время. Основное внимание было уделено взаимодействию в экономической сфере. Отмечено общее понимание необходимости эффективно конвертировать хорошие политические отношения между странами в конкретные, выгодные для обеих стран экономические проекты. Также подчеркнута схожесть подходов к основным проблемам глобальной и региональной повестки дня.
В целом наше сотрудничество с Зимбабве идет по восходящей. Рассчитываем, что все договоренности будут реализованы. В середине года мы проведем обзор, чтобы подготовить содержательную повестку для визита президента Зимбабве в нашу страну.
Сергей Алейник также передал приглашение первой леди Зимбабве посетить Международный фестиваль искусств "Славянский Базар в Витебске".
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