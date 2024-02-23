ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Алейник: Рассчитываем, что все договоренности с Зимбабве будут реализованы

Сегодня в рамках визита в Хараре министр иностранных дел Беларуси был принят Президентом Республики Зимбабве. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии межгосударственных контактов. Сергей Алейник передал главе зимбабвийского государства послание Президента Республики Беларусь, посвященное подготовке и наполнению ответного визита Эммерсона Мнангагвы в Минск. Президент Зимбабве, в свою очередь, передал наилучшие пожелания своему коллеге и другу - Президенту Беларуси - и еще раз подтвердил готовность посетить нашу страну в ближайшее время. Основное внимание было уделено взаимодействию в экономической сфере. Отмечено общее понимание необходимости эффективно конвертировать хорошие политические отношения между странами в конкретные, выгодные для обеих стран экономические проекты. Также подчеркнута схожесть подходов к основным проблемам глобальной и региональной повестки дня.

В целом наше сотрудничество с Зимбабве идет по восходящей. Рассчитываем, что все договоренности будут реализованы. В середине года мы проведем обзор, чтобы подготовить содержательную повестку для визита президента Зимбабве в нашу страну.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Сергей Алейник также передал приглашение первой леди Зимбабве посетить Международный фестиваль искусств "Славянский Базар в Витебске".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все