Алейник: Рассчитываем, что все договоренности с Зимбабве будут реализованы

Сегодня в рамках визита в Хараре министр иностранных дел Беларуси был принят Президентом Республики Зимбабве. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии межгосударственных контактов. Сергей Алейник передал главе зимбабвийского государства послание Президента Республики Беларусь, посвященное подготовке и наполнению ответного визита Эммерсона Мнангагвы в Минск. Президент Зимбабве, в свою очередь, передал наилучшие пожелания своему коллеге и другу - Президенту Беларуси - и еще раз подтвердил готовность посетить нашу страну в ближайшее время. Основное внимание было уделено взаимодействию в экономической сфере. Отмечено общее понимание необходимости эффективно конвертировать хорошие политические отношения между странами в конкретные, выгодные для обеих стран экономические проекты. Также подчеркнута схожесть подходов к основным проблемам глобальной и региональной повестки дня.