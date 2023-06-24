Алейник рассказал, как Беларусь продолжит работу на международных площадках

Беларусь продолжит продвигать объединительную повестку на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в программе "Вопрос номер один".

"Сегодня мы наблюдаем крайнюю поляризацию, крайнюю политизацию многих площадок ООН. Это касается и прав человека - западные страны используют площадку просто в качестве своего политического инструмента, пытаясь наказать страны, которые проводят независимую внешнюю политику, свою суверенную линию как внутри своих стран, так и на международной арене", - сказал Сергей Алейник.

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Министр отметил, что политизация происходит и в других международных структурах. Например, в Международной организации труда. Он обратил внимание, что МОТ призвана защищать интересы трудящихся, но ее последние решения говорят абсолютно об обратном. "И это полная деградация и самой организации, и той содержательной работы, которую эта организация осуществляла на протяжении многих лет", - заявил он.