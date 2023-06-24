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Алейник рассказал, как Беларусь продолжит работу на международных площадках

Алейник рассказал, как Беларусь продолжит работу на международных площадках

Беларусь продолжит продвигать объединительную повестку на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в программе "Вопрос номер один".

"Сегодня мы наблюдаем крайнюю поляризацию, крайнюю политизацию многих площадок ООН. Это касается и прав человека - западные страны используют площадку просто в качестве своего политического инструмента, пытаясь наказать страны, которые проводят независимую внешнюю политику, свою суверенную линию как внутри своих стран, так и на международной арене", - сказал Сергей Алейник.

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Министр отметил, что политизация происходит и в других международных структурах. Например, в Международной организации труда. Он обратил внимание, что МОТ призвана защищать интересы трудящихся, но ее последние решения говорят абсолютно об обратном. "И это полная деградация и самой организации, и той содержательной работы, которую эта организация осуществляла на протяжении многих лет", - заявил он.

"Конечно, мы будем продолжать работу на площадках, продвигая объединительную повестку, честный взгляд на мир и все наши предложения, которые нацелены на восстановление справедливого миропорядка, справедливого характера международных отношений", - подчеркнул Сергей Алейник.

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