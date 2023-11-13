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Алейник рассказал, когда Беларусь восстановит дружественные отношения с Польшей
Может ли Беларусь вернуть добрососедские отношения с Польшей и что для этого надо? Как скоро в Европе восторжествует здравомыслие в политике на восточном направлении? И насколько было оправданным решение ввести безвизовый режим для граждан Латвии, Литвы и Польши? На эти вопросы в эфире телеканала ОНТ ответил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.
Хотел бы начать с того, что не мы были инициаторами ухудшения отношений с Польшей. Мы вынуждены были реагировать на многочисленные, я бы даже сказал системные недружественные шаги со стороны польских властей по отношению к Беларуси. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за диалог. Мы всегда исходили и исходим из необходимости сохранения принципов добрососедства. Об этом не раз говорил глава нашего государства. Мы по своим каналам передавали эти сообщения в нашей коммуникации с Министерством иностранных дел Польши. Поэтому польская сторона прекрасно знает, что мы готовы к диалогу, но этот диалог должен иметь исключительно взаимоуважительный характер и осуществляться без всяких предварительных условий. Мы ожидаем формирования нового правительства Польши. Посмотрим, куда польское новое правительство выведет нас в наших отношениях.
По словам Алейника, решение о безвизе в Беларусь для граждан Литвы, Латвии и Польши было абсолютно правильным: "Во-первых, это была не договоренность, это было наше одностороннее суверенное решение по отмене виз для граждан Литвы, Латвии и Польши. Как показала практика, это решение было абсолютно правильное. Потому что за весь период безвиза нашу страну посетило более 750 тысяч граждан Литвы, Латвии и Польши. Только за этот год эта цифра приближается уже к 400 тысяч. Это был наш жест доброй воли, который подчеркивал нашу открытость, нашу готовность продолжать диалог с народом Литвы, с народом Латвии, с народом Польши".
Дипломат рассказал, как долго, по его мнению, может продолжаться обрыв контактов Европы с Беларусью.
Я думаю, вы слышали недавнее высказывание господина Борреля, одно из немногих высказываний, с которым можно согласиться. Он сказал, что ближневосточный кризис является политическим и моральным провалом западной дипломатии. Вот, я думаю, когда придет осознание к господину Боррелю и к европейским политикам, что их восточная политика тоже является политическим и моральным провалом, когда восторжествует здравомыслие, тогда, я думаю, мы вернемся к нормальному, цивилизованному диалогу, к нормальному уровню двусторонних отношений.
Фото: БЕЛТА
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