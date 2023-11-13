Алейник рассказал, когда Беларусь восстановит дружественные отношения с Польшей

Хотел бы начать с того, что не мы были инициаторами ухудшения отношений с Польшей. Мы вынуждены были реагировать на многочисленные, я бы даже сказал системные недружественные шаги со стороны польских властей по отношению к Беларуси. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за диалог. Мы всегда исходили и исходим из необходимости сохранения принципов добрососедства. Об этом не раз говорил глава нашего государства. Мы по своим каналам передавали эти сообщения в нашей коммуникации с Министерством иностранных дел Польши. Поэтому польская сторона прекрасно знает, что мы готовы к диалогу, но этот диалог должен иметь исключительно взаимоуважительный характер и осуществляться без всяких предварительных условий. Мы ожидаем формирования нового правительства Польши. Посмотрим, куда польское новое правительство выведет нас в наших отношениях.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси