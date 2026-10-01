Алиханов: Промышленный суверенитет невозможен без электронной компонентной базы

Невозможно обеспечить промышленный суверенитет без таких важных элементов производства, как электронная компонентная база. Об этом на полях выездного "ИННОПРОМА" в Минске заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

По его словам, в 2023 году лидеры двух стран подписали декрет Союзного государства о совместной промышленной политике. "ИННОПРОМ", по сути, является частью этой единой политики. Формат родился много лет назад в Екатеринбурге, а выездные площадки становятся все популярнее. Выставку уже не раз проводили в Узбекистане и планируют продолжать эту традицию. Второй раз в этом году, в конце сентября - начале октября, "ИННОПРОМ" проходит в Минске. "Это хорошая возможность для всех нас обменяться опытом, договориться, может быть, о каких-то новых совместных инициативах", - отметил министр.

На площадке представлено много совместных проектов в самых разных сферах. Появились и новые инструменты поддержки, которые администрирует Евразийская экономическая комиссия в рамках ЕАЭС. Уже восемь проектов получили одобрение и финансирование. В каждом из них участвуют как минимум три страны - таково минимальное условие для кооперационных промышленных проектов.

Большой пласт работы идет в рамках национальных проектов технологического лидерства, утвержденных президентом России в 2024 году. Белорусские компании активно участвуют в их реализации, прежде всего в микроэлектронике и радиоэлектронике. Большим достижением Алиханов назвал создание совместно с белорусским заводом литографа на 350 нанометров. В этом году ожидается завершение проекта по аналогичной машине на 130 нанометров. Руководство правительств Беларуси и России поставило задачу в следующем году приступить к проекту по 90-нанометровым литографам. "На этом наша работа заканчиваться не будет. У нас еще очень много впереди сложных задач в электронном машиностроении. Это очень важная инфраструктурная задача, потому что никакого суверенитета в полном смысле слова в промышленности без средств производства, таких важных, как электронная компонентная база, быть не может", - подчеркнул министр.

Говоря о конкуренции, Алиханов привел в пример завод "Белджи". По договоренности лидеров двух стран в этом году более 60 тыс. автомобилей белорусского производства поступят на российский рынок. Даже при такой конкуренции стороны находят точки соприкосновения, в частности по автокомпонентам. "Это не является для нас какой-то нерешаемой задачей, наоборот, скорее это рождает новые проекты кооперации на втором и третьем уровнях поставки комплектующих", - сказал он.

На вопрос о дальнейшей промышленной политике министр ответил, что синхронизация еще не завершена и обсуждать есть что. При этом подход равенства возможностей доступа к мерам поддержки в целом соблюдается. "Очень важно, чтобы технологии, которые мы совместно осваиваем, давали нам лидерство на внешних рынках. Это настоящий показатель того, что продукт востребован не только у себя в стране, но и за рубежом, а значит, ты действительно являешься лидером в мировой технологической промышленной гонке", - заключил Алиханов.