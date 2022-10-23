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Алиханов: Белорусские автобусы хорошо себя зарекомендовали в Калининградской области
Белорусские автобусы хорошо себя зарекомендовали в Калининградской области. Регион надеетсяэто сотрудничествопродолжать. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал губернатор Калининградской области России Антон Алиханов.
По его словам, для растущего города и региона требуется общественный транспорт. Продукция аграрного сектора илегкой промышленности представлены практически во всех регионах Российской Федерации. И Калининград традиционно не исключение.
Мы находимся близко географически. Я даже поручение даю своим торговым сетям, чтобы они обязательно имели постоянно налаженные каналы поставок из Республики Беларусь, потому что это создает конкуренцию и, соответственно, "успокаивает" цены в магазинах. Потому что часто, к сожалению, наши производители пользовались моментом, когда не было давления со стороны белорусских товаров, и официально повышали цены. Мы очень сильно выросли за эти годы в нашей торговле. Не думаю, что это предел. Надеюсь, что наше сотрудничество и наша дружба будут только крепнуть.
80 % товарооборота со странами СНГ - это Беларусь, говорит губернатор. Многое в экономике формируется вокруг сельского хозяйства и переработки. Группа компаний "Содружество" инвестируют и в Беларуси, и в Калининградской области, и других регионах России.
Нам бы очень хотелось все-таки сохранять диверсификацию экономического взаимодействия. Но, к сожалению, очень негативно влияют европейские ограничения. Мы часто и много покупали белорусский цемент, около 200 000 в год. Теперь его приходится возить через порты в Ленинградской области в Петербурге. Это, конечно, не делает его более конкурентоспособным с точки зрения цены. И мы, честно сказать, переживаем на этот счет.
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