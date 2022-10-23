Алиханов: Белорусские автобусы хорошо себя зарекомендовали в Калининградской области

Мы находимся близко географически. Я даже поручение даю своим торговым сетям, чтобы они обязательно имели постоянно налаженные каналы поставок из Республики Беларусь, потому что это создает конкуренцию и, соответственно, "успокаивает" цены в магазинах. Потому что часто, к сожалению, наши производители пользовались моментом, когда не было давления со стороны белорусских товаров, и официально повышали цены. Мы очень сильно выросли за эти годы в нашей торговле. Не думаю, что это предел. Надеюсь, что наше сотрудничество и наша дружба будут только крепнуть.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области (Россия)