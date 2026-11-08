Алия Короткая представляет Беларусь на конкурсе "Мисс Вселенная"

Алия Короткая, первая вице-мисс Беларусь 2025 года, отправилась представлять страну на 75-м конкурсе "Мисс Вселенная" в Пуэрто-Рико.

8 ноября первый день международного конкурса. В 2026 году в нем примут участие более 140 претенденток на корону. Покорять мировые подиумы белоруска отправилась с внушительным багажом не только знаний, но и костюмов. Алия представит международному жюри около 60 образов. К слову, "Мисс Вселенная" станет для девушки шестым конкурсом красоты.

Кто станет обладательницей короны 75-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная - 2026", узнаем 24 ноября.