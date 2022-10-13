Алия Сапаралиева: Казахстанцам в Беларуси живется тепло, уютно и безопасно

В Беларуси проживают около 1500 этнических казахов. О том, как они чувствуют себя на белорусской земле, в эфире телемоста "Беларусь - Казахстан. Прямая связь" рассказала представитель диаспоры Казахстана в Беларуси Алия Сапаралиева.

"В нашей диаспоре, отметила Алия, состоят активные представители, которые с удовольствием представляют культуру страны на больших мероприятиях, таких, например, как Дни культуры Казахстана. Это очень массовые, масштабные мероприятия, на которых у нас была возможность показать не только песни, обряды, традиции, но и национальные игры".

Огромный интерес у белорусов, по словам Алии, вызывает юрта. Также многие интересуются укладом жизни и ценностями казахских семей, тем, как в современной атмосфере сохраняются традиции и обычаи Казахстана.