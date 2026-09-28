Алла Сандлер поделилась, почему считает себя белоруской

С 22 по 27 сентября 2026 года в Минске и регионах Беларуси проходил V Фестиваль искусств белорусов мира (белорусов зарубежья). Певица, общественный деятель (США) Алла Сандлер в "Актуальном интервью" рассказала, почему считает себя белоруской по крови.

Собеседница переехала из Беларуси в Америку более 30 лет назад, но не было и года, чтобы она не приехала в Беларусь. "В душе я белоруска", - с уверенностью заявила женщина.

В программе фестиваля искусств белорусов зарубежья была включена экскурсия в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Алла Сандлер предположила, зачем это было сделано. "Беларусь находится в непростом положении, она расположена в центре Европы. Никому не надо объяснять, что сейчас происходит. Беларусь большая для нас в душе, но географически она мала. Для сохранения мира в стране были приложены огромные усилия. И это необходимо показывать, но при этом нельзя в 20, 30, 50 лет человеку что-то рассказывать, это надо взращивать с детства и передавать на генетическом уровне", - отметила певица.

Общественный деятель убеждена, что народная дипломатия - самая тяжелая артиллерия, несмотря на то, что участники фестиваля далеко не дипломаты. "Самый эффективный результат нашей работы - встречи, поездки друг к другу, приглашения в гости, выступления. Не хочу никого обидеть, но на фестивале собрались по-своему сумасшедшие люди, - улыбается Алла Сандлер. - Люди со стороны не могут понять, как можно приехать за свои деньги и выступить бесплатно или поехать в другую страну по первому зову. Но я горжусь этим и очень рада, что нахожусь среди своих единомышленников. Буду приезжать дальше".

Фото: sb.by