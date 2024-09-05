3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Алла Дашкевич: В Беларуси продолжается циркуляция новой коронавирусной инфекции
Министерство здравоохранения Беларуси усиливает меры для минимизации распространения инфекционных заболеваний в учреждениях образования страны. Об этом сообщила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.
С началом учебного года в Беларуси фиксируется закономерный сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и кишечными вирусами. Этот подъем связан с возвращением детей в образовательные учреждения и окончанием отпускного сезона у взрослых.
"В настоящее время Республика Беларусь находится в межэпидемическом периоде по заболеваемости ОРИ. По результатам мониторинга, который проводится в стране на системной основе, в настоящее время основными этиологическими агентами по распространению респираторных инфекций являются возбудители негриппозной этиологии, кроме того продолжается циркуляция новой коронавирусной инфекции", - отметила Алла Дашкевич.
Чтобы предотвратить распространение заболевания, в школах с начала нового учебного года организованы так называемые утренние "фильтры". Ребят опрашивают о состоянии здоровья. Особое внимание уделяется правилам личной гигиены и организации питания в учреждениях образования.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП