Алла Дашкевич: В Беларуси продолжается циркуляция новой коронавирусной инфекции

Министерство здравоохранения Беларуси усиливает меры для минимизации распространения инфекционных заболеваний в учреждениях образования страны. Об этом сообщила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.



С началом учебного года в Беларуси фиксируется закономерный сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и кишечными вирусами. Этот подъем связан с возвращением детей в образовательные учреждения и окончанием отпускного сезона у взрослых.

"В настоящее время Республика Беларусь находится в межэпидемическом периоде по заболеваемости ОРИ. По результатам мониторинга, который проводится в стране на системной основе, в настоящее время основными этиологическими агентами по распространению респираторных инфекций являются возбудители негриппозной этиологии, кроме того продолжается циркуляция новой коронавирусной инфекции", - отметила Алла Дашкевич.