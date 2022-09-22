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Алла Ковалюк: Я благодарна нашим властям, что у меня есть работа и мирное небо над головой
Еще два месяца назад Алле Ковалюк, резчику материалов и изделий на предприятии СООО "Де Ёнг Текстиль" по переработке ветоши приходилось искать дополнительный доход - после ввода санкций работали лишь пару дней в неделю. Тогда журналисты АТН застали ее за сбором черники.
Фурам с белорусскими номерами запретили въезд в ЕС. Но благодаря госорганам директор предприятия, где работает Алла, нашел выход - стал перевозить товарпо железнодорожным путям и смог сохранить рабочие места.
После выхода первого выпуска "Санкций для народа" многие знакомые Аллы звонили ей и соглашались с ее мнением, говорили, что она рассказала правду.
"Сейчас мы работаем 6 дней в неделю, - улыбается Алла.- Благодаря железной дороге идут контейнеры с товаром. Верю, что работа наладится, потому что по выработке мы даже увеличили объемы".
О том, какие предприятия смогли выбраться из санкционной удавки, а какие все еще находятся на грани, смотрите в новом выпуске фильма Агентства теленовостей "Санкции для народа".
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