Алла Ковалюк: Я благодарна нашим властям, что у меня есть работа и мирное небо над головой

Еще два месяца назад Алле Ковалюк, резчику материалов и изделий на предприятии СООО "Де Ёнг Текстиль" по переработке ветоши приходилось искать дополнительный доход - после ввода санкций работали лишь пару дней в неделю. Тогда журналисты АТН застали ее за сбором черники.

Фурам с белорусскими номерами запретили въезд в ЕС. Но благодаря госорганам директор предприятия, где работает Алла, нашел выход - стал перевозить товарпо железнодорожным путям и смог сохранить рабочие места.

После выхода первого выпуска "Санкций для народа" многие знакомые Аллы звонили ей и соглашались с ее мнением, говорили, что она рассказала правду.

"Сейчас мы работаем 6 дней в неделю, - улыбается Алла.- Благодаря железной дороге идут контейнеры с товаром. Верю, что работа наладится, потому что по выработке мы даже увеличили объемы".



