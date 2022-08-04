Аллан Хантсом: Цены в Эстонии растут как на дрожжах

Цены, конечно, выросли, и весьма значительно. В среднем продуктовая корзина подорожалана 25-30 %. На фоне того, что зарплаты остались такие же, а впереди еще зима, когда стоимость электричества и отопления тоже значительно подрастет, сейчас активно ищутся выходы: кто-то активно продает дома или планирует их законсервировать на время холодного периода (квартплата в городе получается меньше, чем оплата за отопление в частном доме); а кто-то ищет альтернативные источники топлива - старые добрые дрова, которые опять-таки подорожали.

Аллан Хантсом, политический обозреватель (Эстония)