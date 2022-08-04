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Аллан Хантсом: Цены в Эстонии растут как на дрожжах

Экономическая ситуация в Эстонии продолжает ухудшаться. Доходы населения не поспевают за рекордным ростом цен, и разрыв этот близок к катастрофе. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал известный эстонский эксперт Аллан Хантсом.

По его словам, эстонцы начали массово продавать свои дома и переезжать в квартиры, чтобы хоть как-то сэкономить на счетах за отопление и коммунальные услуги. Причина такого явления - санкционный бумеранг, который точечно возвращается к странам Евросоюза.

Цены, конечно, выросли, и весьма значительно. В среднем продуктовая корзина подорожалана 25-30 %. На фоне того, что зарплаты остались такие же, а впереди еще зима, когда стоимость электричества и отопления тоже значительно подрастет, сейчас активно ищутся выходы: кто-то активно продает дома или планирует их законсервировать на время холодного периода (квартплата в городе получается меньше, чем оплата за отопление в частном доме); а кто-то ищет альтернативные источники топлива - старые добрые дрова, которые опять-таки подорожали.
Аллан Хантсом, политический обозреватель (Эстония)

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