Аллея почетных жителей Фрунзенского района открылась в Минске

Память о тех, кто вписал свои имена в историю Минска. Аллею почетных жителей Фрунзенского района открыли в парке "Дививелка". Проект реализовали в рамках конкурса гражданских инициатив. На центральной аллее установили информационные стенды с биографиями и достижениями 24 знаменитых горожан. Это люди, чьи заслуги, труд и преданность делу способствовали развитию не только самого крупного района, но и всей столицы.

"Эта идея пришла мне от моего сына. Он задал мне вопрос. Как-то раз пришел из школы, ему задали домашнее задание - рассказать про улицу, на которой он живет. И так мы стали интересоваться, чьи же имена достойны сегодня великого почета и глубокого уважения. Почему бы не создать аллею тех людей, которым мы сегодня должны быть благодарны", - рассказала жительница г. Минска Анастасия Кимстач.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

"Эта традиция началась почти 20 лет назад, и очень отрадно видеть, что проект вырос в большое патриотическое движение. Прежде всего, мы ориентируем его на наших учащихся, на молодежь, на молодых жителей Фрунзенского района, ведь в каждой школе, в каждом учебном заведении есть стенд с информацией о почетных гражданах района".

Теперь горожане могут ближе познакомиться с историей района через судьбы тех, кто его строил и развивал. Создание таких объектов - не просто благоустройство, а живой пример уважения к преемственности поколений.