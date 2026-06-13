3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Аллея выпускников появилась в Гродно
В Гродно появилась новая традиция - учащиеся 11-х классов заложили аллею выпускников в парке микрорайона Фолюш.
К экологической акции присоединились представители всех школ областного центра. Вместе с ребятами участие в озеленении приняли педагоги, руководители учреждений образования и родители.
Людмила Ницкая, начальник отдела образования Гродненского горисполкома:
"Каждый класс высадил дерево в память о себе будущему поколению и таким образом внес свой вклад в сохранение природы, в благоустройство нашего любимого Гродно. Самое главное - мы сажаем деревья в мирное время и помним, какой ценой нам этот мир достался".
Всего в новом парке высадили 118 кленов - по числу выпускных классов, которые в 2026 году завершили обучение в школах города. Организаторы уверены: аллея станет символом благодарности родному городу и добрым напоминанием для выпускников о школьных годах.