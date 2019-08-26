Аллея из туй украсила территорию новой школы в Могилеве

Деревья в подарок высадили 30 молодых учителей, для которых учебные заведения станут первым рабочим местом. 2 сентября школа торжественно распахнет двери для юных жителей быстрорастущего микрорайона Казимировка. На строительство ушло чуть более года. Новая 46-ая школа рассчитана на 1200 мест, с бассейном, спортивным залом, площадками для занятий на свежем воздухе. Она пополнит список так называемых умных школ.