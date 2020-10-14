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Аллея ко Дню матери появилась в Сенице

Аллея ко Дню матери, а также и за сохранение мира и стабильности появилась в агрогородке Сеница. 30 ив и столько же лип высадили многодетные семьи как символ счастья и мира. Такие же озеленения пройдут и в других населенных пунктах Минской области. Так, завтра, высадят деревья жители в Несвижском, Смолевичском и Клецком районах.

Посадка деревьев превратилась в настоящий праздник. В честь мам не только звучали слова благодарности, но и подготовили вкусные подарки в виде осенних букетов с фруктов-овощей.

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