Аллея ко Дню матери появилась в Сенице

Аллея ко Дню матери, а также и за сохранение мира и стабильности появилась в агрогородке Сеница. 30 ив и столько же лип высадили многодетные семьи как символ счастья и мира. Такие же озеленения пройдут и в других населенных пунктах Минской области. Так, завтра, высадят деревья жители в Несвижском, Смолевичском и Клецком районах.