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Аллея военных учебных заведений открыта в 86-й бригаде связи

Проверка Вооруженных сил, проводимая Госсекретариатом Совбеза, показала, что белорусские подразделения связи успешно справились с выполнением поставленных задач. Об этом заявил начальник связи Вооруженных сил страны на празднике, приуроченном к 103-й годовщине войск. Символичным в этот день стало открытие в 86-й бригаде связи аллеи военных учебных заведений. На церемонии присутствовали в том числе начальник Генштаба, действующие командиры воинских частей и ветераны. Правом открыть 11 одноименных монументов в честь военных училищ предоставили их выпускникам.

Мы открыли аллею знаков прославленных училищ связи, которых было в СССР 8. 6 училищ готовили специалистов командного профиля, еще два инженерных училища. В последующем выпускники, которые ковали славу войск связи и Вооруженных сил нашего государства, показали преемственность. В Год исторической памяти показали единство поколений.
Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных сил - начальник управления связи Генштаба Вооруженных Сил Беларуси

Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом. Лучшие военнослужащие за профессиональные заслуги были удостоены наград и памятных подарков.

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