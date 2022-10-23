Аллея военных учебных заведений открыта в 86-й бригаде связи

Мы открыли аллею знаков прославленных училищ связи, которых было в СССР 8. 6 училищ готовили специалистов командного профиля, еще два инженерных училища. В последующем выпускники, которые ковали славу войск связи и Вооруженных сил нашего государства, показали преемственность. В Год исторической памяти показали единство поколений.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных сил - начальник управления связи Генштаба Вооруженных Сил Беларуси