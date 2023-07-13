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"Аллея звезд" в Витебске пополнилась именной звездой Елены Спиридович

Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" собрал все виды искусства в 32-й раз. Ждем узнаваемые во всем мире позывные на торжественном открытии форума. Пешеходные артерии собрали мастеров. На площадях проходит всенародный фест "На семи ветрах", а в Летнем амфитеатре - репетиция церемонии открытия. Внимание же всех телеобъективов приковано к "Аллее звезд".

Подробности у Лидии Заблоцкой (видео).

Фото: БЕЛТА

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