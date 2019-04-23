Аллею из 17 рябин высадили в Минске как символ Целей устойчивого развития

В поддержку благополучия и мира на земле! В столице на пересечении проспекта Независимости и бульвара Толбухина вчера высадили аллею из 17 рябин, символизирующих 17 Целей устойчивого развития ООН. Главные действующие лица - представители белорусского бизнеса, которые в будний день нашли время в плотном графике и присоединились к акции добра. Борьба с изменением климата, уменьшение неравенства, ликвидация нищеты: чтобы все 17 глобальных Целей всегда были во внимании, у каждого дерева установили информационные таблички на белорусском, русском и английском языках.



Кстати, посадка аллеи состоялась в Международный день Матери-Земли.