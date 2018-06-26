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Аллею из молодых ив высадили участники народно-патриотической акции "Мы - вместе!"
Аллею из молодых ив сегодня высадили участники народно-патриотической акции "Мы - вместе!", которая проходит по всей стране под патронажем Федерации профсоюзов.
Это активисты движения и звезды белорусской эстрады. Небольшая роща стала подарком в честь 74-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. У братской могилы в центральном парке минутой молчания участники акции почтили память 18-ти тысяч воинов, погибших в годы войны на чаусской земле, и 22-х сожженных деревень.
Профсоюзный проект в этом году проходит под названием "С большой любовью к малой родине". Чаусская земля стала известна всему миру и благодаря спортивным успехам земляков - олимпийских чемпионов Сергея Новикова и Динары Алимбековой. Спортсменам вручены звания почетных граждан. На сцену праздничного концерта сегодня вышли и лучшие трудовые династии района: учителя, врачи, труженики села.
За три года народно-патриотической акции участие в ней приняли более 250-ти тысяч человек. В июле эстафету примет Витебская область.
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