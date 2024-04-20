Аллею к 105-летию Минздрава Беларуси высадили на территории 2-й детской больницы Минска

Аллея к 105-летию Министерства здравоохранения Беларуси высажена на территории 2-й городской детской клинической больницы Минска с участием министра здравоохранения Александра Ходжаева, пишет БЕЛТА.



Детская больница, на территории которой появилась аллея, - действительно уникальное учреждение здравоохранения не только Минска, но и всей страны. Здесь располагаются три республиканских центра - детской урологии, детской эндокринологии, детской нефрологии и заместительной почечной терапии, а также Городской детский эндокринологический центр.



Как пояснил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич, здесь проводится пересадка почки, лечатся дети с урологической, эндокринологической патологией, обращается достаточно большое количество детей, имеющих инвалидизирующие заболевания. В эту клинику приезжают пациенты со всей страны в надежде на помощь медиков, и здесь эту помощь оказывают.



По словам председателя комитета, неслучайно среди высаженных на территории больницы деревьев - липы. Ее листья по форме напоминают сердце, поэтому у восточных и западных славян липа была воплощением таких качеств, как сердечность и доброжелательность. Более того, с этим деревом символизируется одна из богинь древних славян - Лада, богиня любви и плодородия.



"Заложив эту аллею, тем самым мы символично продемонстрировали доброту и сердечность белорусских медиков, их готовность защищать материнство и детство", - сказал Игорь Юркевич.



Кроме того, на территории больницы появились туи и кустарники.



Фото:Минздрав