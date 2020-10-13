Аллею к 80-летию профессионально-технического образования сегодня высадили в столице

25 лип как символ единства и профессионального возраста. В честь 80-летия системы профессионально-технического образования 22 учреждения средне-специального образования столицы и администрация города сегодня высадили деревья. Экоинициативу поддержали преподаватели и мастера производственного обучения, а также учащиеся колледжей и лицеев.

В течение недели по поводу юбилея заведения профтехобразования проводят онлайн-экскурсии по виртуальным музеям, чествуют ветеранов педагогической работы. Финальным аккордом станет праздничный концерт в Национальной библиотеке.





