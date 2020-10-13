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Аллею к 80-летию профессионально-технического образования сегодня высадили в столице
25 лип как символ единства и профессионального возраста. В честь 80-летия системы профессионально-технического образования 22 учреждения средне-специального образования столицы и администрация города сегодня высадили деревья. Экоинициативу поддержали преподаватели и мастера производственного обучения, а также учащиеся колледжей и лицеев.
В течение недели по поводу юбилея заведения профтехобразования проводят онлайн-экскурсии по виртуальным музеям, чествуют ветеранов педагогической работы. Финальным аккордом станет праздничный концерт в Национальной библиотеке.
В сфере профессионально-технического образования столицы учится более 20 тысяч студентов. Рабочие специальности сегодня востребованы на рынке труда. Ежегодно 4 тысячи выпускников приходят на первые рабочие места.
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