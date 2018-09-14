Аллею космонавтов заложили в Ботаническом саду

Путь к звездам длиною в 140 метров. Сегодня участники Международного космического конгресса в Центральном ботаническом саду высадили более 80 скальных можжевельников. Это очень редкое для наших широт дерево, и, что особо символично, его название переводится как "сигнальная ракета". Теперь туи по обе стороны от пешеходной дорожки официально можно назвать Аллеей космонавтов. Начинается она с большого природного валуна с памятным знаком - его тоже открыли сегодня.