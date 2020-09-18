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Аллею памяти высадили сегодня в Минском районе

Аллею памяти высадили сегодня в Минском районе

Дерево в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Международная акция "Сад памяти" прошла и на территории нашей страны. Организована она совместно с Российским центром науки и культуры. Деревня Кирши Минского района стала одним из мест, где память о героях Победы получила символическое воплощение.

75 лет минуло со дня Великой Победы, особенного для нашей страны. Минским областным объединением профсоюзов организован ряд социально значимых мероприятий, направленных на сохранение истории и памяти.



Каждое дерево, высаженное сегодня, станет символической благодарностью освободителям от мирных поколений.

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