Аллею памяти высадили в Минском районе

Дерево в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Международная акция "Сад памяти" прошла и на территории нашей страны. Организована она совместно с Российским центром науки и культуры. Деревня Кирши Минского района стала одним из мест, где память о героях Победы стала реальным воплощением.



Каждое дерево "Сада памяти" станет символичной благодарностью освободителям за 75 мирных лет.



