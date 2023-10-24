Аллею поколений у Дворца Независимости совместно с молодежью заложил Александр Лукашенко

Перед тем, как вместе с главой государства поучаствовать в закладке символической Аллеи поколений, участники встречи обратили внимание на то, что посадка деревьев стала в нашей стране доброй традицией: появляются аллеи семейных деревьев, "Сады надежды", проводятся недели леса. Отметив особое отношение Президента к природе и к труду, они спросили, каким было первое дерево, посаженное Александром Лукашенко. Как рассказал глава государства, он высадил такое большое количество деревьев, что теперь трудно и вспомнить, каким именно был первый саженец. Тем более что в сельской местности, где он родился и вырос, это самое повседневное занятие, которому не придают большого значения. Да и в качестве главы государства Александр Лукашенко регулярно принимает участие в посадке деревьев, в том числе со своими сыновьями.