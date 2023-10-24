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Аллею поколений у Дворца Независимости совместно с молодежью заложил Александр Лукашенко
На территории Дворца Независимости представители молодежного актива Беларуси совместно с главой государства Александром Лукашенко заложили Аллею поколений, пишет БЕЛТА.
Церемония состоялась после встречи Президента с белорусской молодежью и ветеранами комсомольского движения. У этого мероприятия был особый символизм: встреча прошла в канун 105-летнего юбилея ВЛКСМ и в день 10-летия с момента открытия Дворца Независимости.
Перед тем, как вместе с главой государства поучаствовать в закладке символической Аллеи поколений, участники встречи обратили внимание на то, что посадка деревьев стала в нашей стране доброй традицией: появляются аллеи семейных деревьев, "Сады надежды", проводятся недели леса. Отметив особое отношение Президента к природе и к труду, они спросили, каким было первое дерево, посаженное Александром Лукашенко. Как рассказал глава государства, он высадил такое большое количество деревьев, что теперь трудно и вспомнить, каким именно был первый саженец. Тем более что в сельской местности, где он родился и вырос, это самое повседневное занятие, которому не придают большого значения. Да и в качестве главы государства Александр Лукашенко регулярно принимает участие в посадке деревьев, в том числе со своими сыновьями.
По инициативе Президента территория вокруг Дворца Независимости также наполнена зелеными насаждениями, заложен яблоневый сад. Многие деревья, возраст которых насчитывает не один десяток лет, были сохранены во время строительства дворца, и это было одно из жестких требований главы государства.
Фото:БЕЛТА
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