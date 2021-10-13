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Аллею в честь многодетных матерей заложили в Слуцке

Накануне самого теплого праздника - Дня матери - в Слуцке заложили семейную аллею. 25 вересковых туй сегодня высадили многодетные семьи, представители лесхоза и руководство города на площадке возле Центра традиционной культуры.

Это первая в городе аллея в честь многодетных матерей.

В Слуцком районе 1 170 многодетных семей, в которых воспитываются почти 4 тысячи детей. В этом году 6 матерей награждены Орденом матери. Одной из них награду вручили сегодня.

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