Аллею в честь многодетных матерей заложили в Слуцке

Накануне самого теплого праздника - Дня матери - в Слуцке заложили семейную аллею. 25 вересковых туй сегодня высадили многодетные семьи, представители лесхоза и руководство города на площадке возле Центра традиционной культуры.

В Слуцком районе 1 170 многодетных семей, в которых воспитываются почти 4 тысячи детей. В этом году 6 матерей награждены Орденом матери. Одной из них награду вручили сегодня.