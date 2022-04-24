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Аллею "Век пионерии" заложили в Минске
Символ преемственности и незыблемости традиций! Аллею "Век пионерии" заложили в столице. Трудовая акция проходит в рамках республиканских мероприятий, посвященных столетию организации. 50 человек - это активисты пионерского движения, члены взрослой и детской палат Центрального совета БРПО, ветераны высадили 64 ясеня. Шефствовать над аллеей будут ребята минской городской организации.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Игорь Луцкий рассказал, что он тоже воспитывался на том, как нужно себя отдавать Родине, месту, где ты вырос, где твои предки, где твоя память останется.
"Вот что нужно воспитывать в молодом поколении. Чтобы они здесь были, строили эту страну, созидали. И у них было желание, чтобы их дети остались здесь,
- подвел итог замглавы администрации. -
И мы должны для этого все делать".
Вековой юбилей самая массовая детская организация страны отпразднует 19 мая. Кульминационным событием станет детский фестиваль "Территория детства".
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