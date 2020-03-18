3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
"Алмаз" стал лучшим на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге
Обмен опытом
База стрелкового клуба "Невский" позволила окунуть бойцов в самую различную обстановку. Физическая нагрузка чередовалась с психологической. К примеру, для определения целей на одном из этапов необходимо было решение математических или логических задач. Но главное, это не сами соревнования, а обмен опытом на таком спецназовском семинаре.
Оперативный сотрудник отряда антитеррора "Алмаз" МВД Беларуси:
"Нужно подтягивать молодых сотрудников, чтобы была смена, у нас не команда спортсменов. Сотрудники должны справляться с физическими и психологическими нагрузками".
Отрыв белорусской команды от ближайшего соперника в итоге составил около ста очков. Таким образом, "Алмаз" стал триумфатором Открытого чемпионата ФСИН России по практической стрельбе среди спецподразделений. И это очередная победа отечественных спецов на международной арене.