"Алмаз" стал лучшим на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге

Обмен опытом

База стрелкового клуба "Невский" позволила окунуть бойцов в самую различную обстановку. Физическая нагрузка чередовалась с психологической. К примеру, для определения целей на одном из этапов необходимо было решение математических или логических задач. Но главное, это не сами соревнования, а обмен опытом на таком спецназовском семинаре.

Оперативный сотрудник отряда антитеррора "Алмаз" МВД Беларуси:

"Нужно подтягивать молодых сотрудников, чтобы была смена, у нас не команда спортсменов. Сотрудники должны справляться с физическими и психологическими нагрузками".