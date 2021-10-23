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"Алмаз" завоевал 1-е место на соревнованиях по стрельбе из боевого оружия в России
Быть не только начеку, но и в форме. На этот раз равных нет спецподразделению по борьбе с терроризмом "Алмаз". Во время турнира в Подмосковье, который был посвящен памяти Героя России - капитана милиции Олега Малочуева, белорусский спецназ завоевал первое место на соревнованиях по стрельбе из боевого оружия. Эмоции победителей и яркие кадры с места событий прямо сейчас. Рассказывает Александр Смирнов.
Выезд в подмосковную Кубинку для "Алмаза" стал первым за прошедшие два года. Подразделение стало одним из шести, кто попал на турнир по спецприглашению. Отчасти благодаря подписанному год назад в Минске соглашению о сотрудничестве между нашим МВД и Росгвардией. Остальные два десятка команд проходили жесткий отбор каждаяв своем регионе.
Задачи на турнире лишь условно боевые, каждый из восьми этапов смоделирован с учетом реальной обстановки. Команды состоят из пяти бойцов различной специализации - проявлять свои навыки приходится любому участнику в зависимости от условий задания.
Выделить какое-то упражнение было бы неправильно. Были разнообразные упражнения, и они все были завязаны на разную тематику. Полевой, лесной, штурмовой вариант, работа в гражданской одежде, охрана VIP-лица. В каждом была изюминка. Решение задач, например, по гражданке - резкое изменение обстановки: как ты сориентируешься, как группа будет работать по распределению секторов.
Все 8 этапов - 4 дневных и 4 ночных выхода - по времени сжаты в одну рабочую неделю. Такая высокая плотность - испытание на выносливость и физические кондиции. Времени на отдых и восстановление не много. Особенность турнира в том, что командам перед испытанием доводят общую информацию. С каким вооружением и экипировкой выходить на позицию - решают самостоятельно. Но учесть каждую деталь заранее практически невозможно - организаторы каждый раз готовят для участников какой-нибудь сюрприз.
Здесь какие сложности? Никто же не выйдет в зеленое поле в белом маскхалате. Все цели были камуфлированные, и отыскать их было достаточно тяжело. И это надо было сделать за очень короткий промежуток времени.
Освобождение заложников, охрана VIP-персон, налет - разнообразная мишенная обстановка с дальностью от нескольких метров до полукилометра. Задача - поразить условных преступников и обезопасить мирных граждан. Как в жизни. К выполнению каждой задачи бойцы "Алмаза" подходили творчески, что и помогло совершить меньше ошибок, чем другие команды. Плюс правильный настрой - не спортивный, а боевой. В итоге слова восхищения от коллег и бонусные награды от судей.
Первый вывод: мы должны взаимодействовать плотно с коллегами из РФ. Должны брать у них опыт, который они применяют в различных военных конфликтах. Мы почерпнули от них новейшие образцы экипировки и вооружения. Те, которые применяются в боевых ситуациях. Не скажу, что мы у них все брали, приятно слышать то, что действующие боевые подразделения, увидев нас, наш опыт, интересуются многими моментами и у нас.
Стоит отметить, что "Алмаз" опередил элитные команды "Сенеж" ССО России, Службу безопасности президента, ФСО и "Рысь" Росгвардии. Такие победы действительно дорогого стоят. Плюс то, что всегда остается за кадром, - обмен опытом ведения боевых операций, навыками стратегии и выработка единого подхода в развитии подразделений.
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