Алмазы из воздуха научились производить в Британии. Эксперты уверяют, что по качеству искусственно выращенные кристаллы драгоценным камням природного происхождения ничем не уступают, а производственный процесс не вредит окружающей среде. Рецепт алмазов из воздуха: атмосферный углекислый газ, немного воды и солнечного света, которые разработчики преобразуют в метан, а после пропускают через плазму. Стоит отметить, что в природе они формируются также из углерода под огромным давлением глубоко под землей. За несколько лет испытаний британским специалистам удалось добиться точного химического соответствия природным алмазам и пройти сертификацию в Международном геммологическом институте.