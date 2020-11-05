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Алмазы из воздуха научились производить в Британии
Алмазы из воздуха научились производить в Британии. Эксперты уверяют, что по качеству искусственно выращенные кристаллы драгоценным камням природного происхождения ничем не уступают, а производственный процесс не вредит окружающей среде. Рецепт алмазов из воздуха: атмосферный углекислый газ, немного воды и солнечного света, которые разработчики преобразуют в метан, а после пропускают через плазму. Стоит отметить, что в природе они формируются также из углерода под огромным давлением глубоко под землей. За несколько лет испытаний британским специалистам удалось добиться точного химического соответствия природным алмазам и пройти сертификацию в Международном геммологическом институте.
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