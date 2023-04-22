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Алтайский край называют житницей Сибири
Алтайский край не просто так называют житницей Сибири. Площадь пашни самая большая в России - 6,5 миллиона гектаров. Такие цифры были озвучены в специальном репортаже АТН "Алтайские высоты".
Не имея богатых залежей полезных ископаемых, здесь сделали ставку на сельское хозяйство и выстроили эффективную систему АПК, которой не страшен даже суровый климат.
Под каждую климатическую зону нужна техника со своими особенностями. И белорусские производители готовы подстраиваться под конкретные запросы. Но даже несмотря на уход западных брендов, на рынке у нас немало конкурентов, это прежде всего российские компании из разных регионов. Многие готовят кадры под свои машины, начиная уже с университетской скамьи.
В Алтайском государственном аграрном университете работает 11 профильных классов, например, от Кировца и Ростсельмаша. Производители инвестируют в обучение, берут студентов на практику, чтобы специалисты были готовы к работе в реальных условиях.
Чем Беларусь и Алтайский край полезны друг другу и где потенциал еще раскрыт не до конца? Смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей "Алтайские высоты".
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