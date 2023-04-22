Алтайский край называют житницей Сибири

Алтайский край не просто так называют житницей Сибири. Площадь пашни самая большая в России - 6,5 миллиона гектаров. Такие цифры были озвучены в специальном репортаже АТН "Алтайские высоты".

Не имея богатых залежей полезных ископаемых, здесь сделали ставку на сельское хозяйство и выстроили эффективную систему АПК, которой не страшен даже суровый климат.

Под каждую климатическую зону нужна техника со своими особенностями. И белорусские производители готовы подстраиваться под конкретные запросы. Но даже несмотря на уход западных брендов, на рынке у нас немало конкурентов, это прежде всего российские компании из разных регионов. Многие готовят кадры под свои машины, начиная уже с университетской скамьи.

В Алтайском государственном аграрном университете работает 11 профильных классов, например, от Кировца и Ростсельмаша. Производители инвестируют в обучение, берут студентов на практику, чтобы специалисты были готовы к работе в реальных условиях.