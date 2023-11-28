В Беларуси появится альтернатива международному сертификату технического осмотра

В связи с нововведениями внесены изменения в некоторые постановления Совета Министров. Министерству транспорта и коммуникаций совместно с Министерством иностранных дел предстоит организовать препровождение образца диагностической карты генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Республиканским органам государственного управления и иным организациям, подчиненным правительству, в двухмесячный срок поручено принять меры по реализации постановления.