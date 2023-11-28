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В Беларуси появится альтернатива международному сертификату технического осмотра

В Беларуси появится альтернатива международному сертификату технического осмотра

Совмин определил диагностическую карту транспортного средства в качестве альтернативы международному сертификату технического осмотра. Соответствующее постановление опубликовано наНациональном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В связи с нововведениями внесены изменения в некоторые постановления Совета Министров. Министерству транспорта и коммуникаций совместно с Министерством иностранных дел предстоит организовать препровождение образца диагностической карты генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Республиканским органам государственного управления и иным организациям, подчиненным правительству, в двухмесячный срок поручено принять меры по реализации постановления.

Часть положений документа вступает в силу после официального опубликования, часть - с 1 января 2024 года.

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